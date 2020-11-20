Военный прокурор Армении встретился в Арцахе с командиром миротворческого контингента РФ

Военный прокурор Республики Армения, заместитель генерального прокурора Ваге Арутюнян с рабочим визитом находится в Республике Арцах. В рамках визита состоялся ряд встреч и обсуждений. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры.

В частности, делегацию во главе с военным прокурором принял президент Республики Арцах Араик Арутюнян. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия военных прокуратур вооруженных сил и гарнизонов Республике Арцах после принятия трехстороннего заявления о прекращении военных действий, обеспечения нормальной деятельности прокуратур гарнизонов в условиях новой ситуации.

В Степанакерте Ваге Арутюнян встретился и с первым заместителем военного прокурора Южного военного округа ВС РФ полковником Дмитрием Шуваркиным и с командующим Российскими миротворческими войсками в Республике Арцах генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

Стороны обсудили вопросы восстановления мирной жизни народа Арцаха, устранения гуманитарного кризиса, передвижения, защиты других жизненно важных прав, безопасности, структуры и методы сотрудничества в правовой сфере. Были затронуты также вопросы, касающиеся оказания правовой поддержки воинскому контингенту, осуществляющему миротворческую миссию в Арцахе, полномочий и обязанностей военнослужащих.