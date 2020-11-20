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19 ноября в Степанакерт из Армении вернулись 1 235 беженцев

19 ноября в Степанакерт из Армении вернулись 1 235 беженцев

19 ноября из Армении в Нагорный Карабах вернулись еще 1 235 беженцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

27 автобусов из Еревана в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента и военной полиции прибыли на главную площадь Степанакерта.

Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись около 4 000 человек, которые ранее вынуждены были покинуть свои дома.


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