19 ноября в Степанакерт из Армении вернулись 1 235 беженцев

19 ноября из Армении в Нагорный Карабах вернулись еще 1 235 беженцев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

27 автобусов из Еревана в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента и военной полиции прибыли на главную площадь Степанакерта.

Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись около 4 000 человек, которые ранее вынуждены были покинуть свои дома.