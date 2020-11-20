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Франция готова содействовать защите культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха: Макрон

Франция готова содействовать защите культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха: Макрон

Франция готова вложить свой опыт в оказание всестороннего содействия защите культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей. Как сообщает «Арменпресс», президент Франции Эммануэль Макрон написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

“Франция в рамках ЮНЕСКО, совместно с Альянсом по защите наследия в условиях конфликтов готова внести свой вклад в защиту культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей”, - написал президент Франции.


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