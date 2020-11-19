Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

19 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта. Подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления Президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г. В этих целях особое значение приобретает налаживание сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРОООН и ЮНЕСКО. С.В.Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры.

Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ.