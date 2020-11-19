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Азербайджан и Армения обменялась телами 385 жертв

Азербайджан и Армения обменялась телами 385 жертв

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджаном и Арменией с 13 ноября произведен обмен телами 385 погибших.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова добавила, что с 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось более 3000 беженцев. Дипломат отметила, что большое количество жителей возвращается в Армению из Карвачарского района.

По ее словам, усилия России создают возможности для долгосрочного урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе.


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