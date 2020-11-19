Боевое дежурство на передовой продолжается

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Военнослужащие Вооруженных Сил, резервисты и добровольцы, вступившие на защиту Отечества, как и в дни войны, продолжают на боевых позициях ответственно выполнять возложенные на них функции. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства обороны РА.

Рядом с ними также духовные служители вооруженных сил, которые своими словами и благословением укрепляют волю и любовь защитников Отечества к Родине.