СТЕПАНАКЕРТ, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Японской федерации шотокан карате Армении (JKS Armenia). Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил необходимость спортивной деятельности организации в Арцахе, факт нахождения рядом с арцахскими армянами в тяжелый послевоенный период.

Президент федерации Сергей Хачатрян поблагодарил Араика Арутюняна за теплый прием и подчеркнул, что для возрождения Арцаха, помимо спорта, члены федерации готовы оказывать помощь в различных сферах.