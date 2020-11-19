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Араик Арутюнян принял делегацию Японской федерации шотокан карате Армении

Араик Арутюнян принял делегацию Японской федерации шотокан карате Армении

СТЕПАНАКЕРТ, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Японской федерации шотокан карате Армении (JKS Armenia). Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил необходимость спортивной деятельности организации в Арцахе, факт нахождения рядом с арцахскими армянами в тяжелый послевоенный период.

Президент федерации Сергей Хачатрян поблагодарил Араика Арутюняна за теплый прием и подчеркнул, что для возрождения Арцаха, помимо спорта, члены федерации готовы оказывать помощь в различных сферах.


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