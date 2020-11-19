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Российские миротворцы обеспечивают безопасность гражданского транспорта в Лачинском коридоре

Российские миротворцы обеспечивают безопасность гражданского транспорта в Лачинском коридоре

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Российские миротворцы обеспечивают безопасное движение гражданской техники по Лачинскому коридору. Как сообщает «Арменпресс», такое заявление распространило Минобороны России.

Военнослужащие миротворческого контингента проверяют наличие оружия и взрывчатых веществ во всех проезжающих машинах на блокпостах, подразделения военной полиции контролируют всю дорогу, ведущую в Степанакерт через Лачинский коридор.

Согласно сообщению, открытие дороги позволило местному населению передвигаться на личных автомобилях, а также перевозить продукты и другие предметы.


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