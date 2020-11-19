Сенат Франции решил представить на голосование проект резолюции о необходимости признания Арцаха
10:05, 19 Ноябрь, 2020
Через несколько часов после получения призыва мэрии Парижа о признании Республики Арцах, Сенат Французской Республики принял решение вынести на голосование проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.
“Резолюция была подписана председателями первых пяти крупнейших политических фракций Сената, что свидетельствует о консенсусе в Сенате Франции относительно независимости Республики Арцах”, - сказал министр иностранных дел Арцаха.
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