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Сенат Франции решил представить на голосование проект резолюции о необходимости признания Арцаха

Сенат Франции решил представить на голосование проект резолюции о необходимости признания Арцаха

Через несколько часов после получения призыва мэрии Парижа о признании Республики Арцах, Сенат Французской Республики принял решение вынести на голосование проект резолюции “О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики”. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.

“Резолюция была подписана председателями первых пяти крупнейших политических фракций Сената, что свидетельствует о консенсусе в Сенате Франции относительно независимости Республики Арцах”, - сказал министр иностранных дел Арцаха.


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