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Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Республики Армения

Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Республики Армения

Указом президента Армении, Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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