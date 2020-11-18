СК предъявил обвинение убийцам летчика из России в Сирии

Заочное обвинение предъявлено четырем террористам, которые причастны к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что к преступлению причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они тогда были боевиками "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

"Обвиняемые объявлены в международный розыск. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что 3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии был поражен самолет Су-25СМ, управляемый Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии одного километра к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. В результате огневого воздействия воздушное судно разрушилось в воздухе и упало в центральную часть того же населенного пункта. После приземления россиянин вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, Филипов подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в его гибели, похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

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