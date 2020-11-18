Арсен Торосян сообщил подробности о состоянии здоровья председателя Национального собрания

Спикеру Национального собрания Армении Арарату Мирзояну в ближайшее время будет сделана еще одна операция. В разговоре с Арменпресс министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что после этой операции он полностью будет здоров.

“Вчера я встречался с Араратом Мирзояном. Он чувствует себя хорошо, но чтобы полностью выздороветь, ему предстоит еще одна небольшая операция”, - сказал Арсен Торосян.

В ночь на 10 ноября группа людей собралась у Национального собрания. Был избит спикер НС Арарат Мирзоян. В Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как была окружена машина Арарата Мирзояна, после чего он был выведен из машины и избит. Арарат Мирзоян был доставлен в больницу и в ту же ночь перенес операцию.