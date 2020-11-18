Эдуард Агаджанян призывает воздерживаться от проведения митингов

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, обращаясь к людям, желающим провести в Ереване митинги в поддержку премьер-министра, призывает воздерживаться от организации митингов. Как сообщает Арменпресс, Агаджанян об этом написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые соотечественники, нам известно, что ряд военнослужащих, вернувшихся в Армению из Арцаха, собираются сегодня провести в Ереване митинг в поддержку правительства Республики Армения и премьер-министра. Благодарим за вашу поддержку, уверяем вас, что оправдаем ее своей работой.

В то же время призываем вас воздерживаться от организации митингов, так как организация митингов и их участие запрещены правовым режимом военного положения. Кроме того, в наши дни нам как никогда необходимо объединиться и направить весь свой потенциал на восстановление Родины.

Здравомыслия всем нам”, - написал Агаджанян.