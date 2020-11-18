17 ноября 502 жителя Арцаха вернулись из Армении в Степанакерт

17 ноября 502 беженца из Арцаха вернулись в Степанакерт из Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что колонна в составе 24 автобусов направилась из Еревана на главную площадь Степанакерта в сопровождении российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасное возвращение беженцев, безопасное передвижение мирных жителей, возвращающихся в свои дома, находящиеся вдоль линии соприкосновения, управляется и контролируется Межведомственным центром гуманитарного реагирования.

Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 1 700 жителей, ранее покинувших свои дома.

Безопасное движение автобусов обеспечивают российские миротворцы.