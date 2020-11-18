В Грузии в 22 км к северо-западу от города Дманиси произошло землетрясение
09:21, 18 Ноябрь, 2020
18 ноября в 05:26 по местному времени (01:26 по Гринвичу) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения на территории Республики Грузия в 22 км к северо-западу от Дманиси зафиксировала землетрясение силой в 2,0 балла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 2-3.
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