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В Грузии в 22 км к северо-западу от города Дманиси произошло землетрясение

В Грузии в 22 км к северо-западу от города Дманиси произошло землетрясение

18 ноября в 05:26 по местному времени (01:26 по Гринвичу) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения на территории Республики Грузия в 22 км к северо-западу от Дманиси зафиксировала землетрясение силой в 2,0 балла. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 2-3.


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