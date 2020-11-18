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Сборная Испании с крупным счетом одержала победу над Германией

Сборная Испании с крупным счетом одержала победу над Германией

Состоялись матчи последнего квалификационного раунда Лиги Наций.

Как передает «Арменпресс», в одной из центральных встреч тура, в 4-й подгруппе группы “А” встретились два бывших чемпиона мира - Испания и Германия. Немецкая “машина” на этот раз не сработала,  “красная фурия” отпраздновала победу со счетом 6:0. Из испанской команды особо отличились Альваро Мората, Ферран Торрес (хет-трик), Родриго, Микель Ойрсабаль.


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