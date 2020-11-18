Сборная Испании с крупным счетом одержала победу над Германией

Состоялись матчи последнего квалификационного раунда Лиги Наций.

Как передает «Арменпресс», в одной из центральных встреч тура, в 4-й подгруппе группы “А” встретились два бывших чемпиона мира - Испания и Германия. Немецкая “машина” на этот раз не сработала, “красная фурия” отпраздновала победу со счетом 6:0. Из испанской команды особо отличились Альваро Мората, Ферран Торрес (хет-трик), Родриго, Микель Ойрсабаль.