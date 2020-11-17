Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством: Путин

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

«Это было бы самоубийством. Премьер Пашинян, ему, конечно, тяжело, но он обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду», - отметил Путин.

При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства было бы огромной ошибкой.