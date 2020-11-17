Турция в одностороннем порядке поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте: Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Турция никогда не скрывала своей поддержки Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

«Что касается Турции, роли Турции, то об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза. Oб этом говорится как-то в общем и целом. Но здесь - не в общем и целом. Здесь совершенно конкретное событие, которое мы сейчас наблюдаем, свидетелями которого мы с вами являемся», - сказал Путин.