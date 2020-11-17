Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны: Путин

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны: Путин

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

"Что касается внутриполитической ситуации, то это не наше дело, это дело Армении. Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным", - сказал Путин.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации