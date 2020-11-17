Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны: Путин

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

"Что касается внутриполитической ситуации, то это не наше дело, это дело Армении. Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным", - сказал Путин.