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Главы МИД РФ и Австрии обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы МИД РФ и Австрии обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе австрийской стороны 17 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с федеральным министром европейских и иностранных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Сергей Лавров подробно проинформировал коллегу о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября с.г. и актуальной ситуации в регионе. 

Министры согласились с необходимостью активного вовлечения международных организаций, включая УВКБ, ЮНЕСКО, МККК, для решения гуманитарных проблем и защиты культурного и религиозного наследия в регионе.

Были обсуждены и другие вопросы.


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