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Президент Арцаха принял директора департамента спасательных формирований МЧС РФ

Президент Арцаха принял директора департамента спасательных формирований МЧС РФ

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял директора департамента спасательных формирований МЧС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кутровского и директора департамента международной деятельности МИД РФ Владимира Соловьева. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Выразив высокую поддержку со стороны властей Арцаха проводимой деятельности, я отметил, что после прекращения боевых действий ожидается большая работа для обеспечения безопасной и нормальной жизни гражданского населения. Я выразил уверенность, что будут проводиться эффективные и совместные действия с партнерами Арцаха», - написал Арутюнян.


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