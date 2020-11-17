Президент Арцаха принял директора департамента спасательных формирований МЧС РФ

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял директора департамента спасательных формирований МЧС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кутровского и директора департамента международной деятельности МИД РФ Владимира Соловьева. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Выразив высокую поддержку со стороны властей Арцаха проводимой деятельности, я отметил, что после прекращения боевых действий ожидается большая работа для обеспечения безопасной и нормальной жизни гражданского населения. Я выразил уверенность, что будут проводиться эффективные и совместные действия с партнерами Арцаха», - написал Арутюнян.