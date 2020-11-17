Арцахцы получат качественную и надлежащую медицинскую помощь в Армении: Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян встретился с министром труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах Микаелом Вирабяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, был обсужден ряд вопросов, связанных с организацией оказания медицинской помощи и услуг в рамках государственного заказа гражданам, переехавшим из Арцаха в Армению.

Министр Арсен Торосян заверил, что арцахцы получат качественную и надлежащую медицинскую помощь в Армении. В ближайшее время будут созданы механизмы для усиления права граждан, переехавших из Арцаха в Армению, пользоваться услугами поликлиник. При необходимости они послужат основой для организации стационарного лечения и предоставления ряда услуг.

Министр подчеркнул, что арцахские дети не должны оставаться в стороне от процесса иммунизации, отметив, что он уже поручил руководителю программы принять меры для решения этой проблемы. Также ведется работа по обеспечению бесперебойного снабжения бенефициаров лекарствами, предоставляемыми в рамках государственных программ.

Министры также обсудили ряд здравоохранительных программ, способствующих переселению в Арцах.

Микаел Вирабян поблагодарил правительство Армении, в частности Арсена Торосяна, за постоянную поддержку народа Арцаха, особенно за предоставление необходимых решений в организации медицинской помощи в эти тяжелые дни войны.