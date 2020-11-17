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Заместители главы МИД Армении продолжают исполнять свои обязанности

Заместители главы МИД Армении продолжают исполнять свои обязанности

Заместители министра иностранных дел Армении продолжают исполнять свои обязанности. В беседе с Арменпресс об этом сообщила пресс-секретарь министра ИД Армении Анна Нагдалян, комментируя информацию, согласно которой все заместители министра иностранных дел подали в отставку.

17 ноября решением премьер-министра Армении заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян освобожден от занимаемой должности. 16 ноября указом президента Армении был отправлен в отставку министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.


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