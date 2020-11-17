Турецкий политик бьет тревогу по поводу тяжелых проблем, возникших вследствие финансового кризиса

Лидер Турецкой партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан заявил, что Турция сильно пострадала в результате недавнего падения лиры и финансового кризиса, который особенно коснется турецкого народа. Как сообщает «Арменпресс», об этом Бабаджан сказал 17 ноября в интервью турецкой газете “Sözcü”.

Лидер оппозиционной партии раскритиковал власти страны, отметив, что Турция продолжает бороться с кризисами, но отсутствуют соответствующие механизмы их разрешения. Бабаджан заявил, что при освобожденном от должности бывшем министре финансов Турции Берате Албайраке долг казны увеличился вдвое, Центральный банк был опустошен и почти весь валютный фонд был растрачен.

Али Бабаджан сказал: “Ущерб, который мы понесли, огромен. Народ за это уже заплатил и будет платить. Довести двойной долг до нормального уровня за три - пять месяцев невозможно. Власти страны не осведомлены о разделении труда или верховенстве закона”.

Касаясь деятельности правительства за последние два года, оппозиционер отметил, что значительных достижений нет, везде только потери. По словам Бабаджана, система управления страной проблематична, в ней много проблем, но помимо этих проблем есть и государственная политика, которую нынешняя власть не в состоянии проводить должным образом. Турция сейчас не застрахована, государство постоянно сталкивается с новыми проблемами, которым, по словам Бабаджана, не даются правильные решения.

В заключительной части своего выступления Бабаджан отметил, что власти страны должны предпринять шаги для улучшения положения народ, который очень пострадал от финансового кризиса.

Седрак Саркисян