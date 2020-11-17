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Шаварш Кочарян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел

Шаварш Кочарян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел

Согласно решению премьер-министра Республики Армения Шаварш Кочарян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Армении. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Шаварш Кочарян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения”, - говорится в решении.

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Шаварш Кочарян был назначен заместителем министра иностранных дел Армении  8 июня 2018 года. 


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