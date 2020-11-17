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Армен Григорян принял участие в онлайн-заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ

Армен Григорян принял участие в онлайн-заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял участие в онлайн заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе секретаря Совета безопасности Армении.

В ходе заседания секретарь Совбеза в рамках обсуждения вопроса “О вызовах и угрозах коллективной безопасности, мерах по противодействию им” выступил с речью.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем выступлении представил ситуацию в Нагорном Карабахе в результате войны, инициированной Азербайджаном и Турцией с 27 сентября, подчеркнул негативное влияние Турции на региональную безопасность. Секретарь Совбеза отметил важную роль Российской Федерации в вопросе установления мира”, - говорится в сообщении офиса СБ.


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