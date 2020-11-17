В Турции задержаны члены Народной партии Курдистана

Силы безопасности Турции в ходе операции, произведенной 16 ноября, арестовали членов Народной партии Курдистана. Как сообщают турецкие СМИ, среди задержанных и Махмуд Хамид. Он был задержан во время посещения сестры, проживающей в мечети Эльбуша в квартале Аль-Вилат.

Как сообщает «Арменпресс», во время допроса Махмуд Хамид рассказал, что в лагере боевиков в Айнуларабе 500 членов “Народной партии Курдистана” около месяца получали военную подготовку, проводимую 5 гражданами США.

По его словам, до 2015 года он жил со своей семьей в Эль-Бабе, когда Исламское государство взяло город под свой контроль, он вместе со своей семьей переехал в Манбидж и стал членом “Народной партии Курдистан”.