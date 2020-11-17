Мане Геворкян опубликовала видеозапись вторжения группы лиц  в здание правительства

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян опубликовала видеозапись событий, происходивших 10 ноября, когда группа людей ворвалась в здание правительства и повредила имущество. Как сообщает «Арменпресс», Мане Геворгян опубликованную запись прокомментировала следующим образом:

“Атаковавшие здание правительства “патриоты”, озабоченные судьбой Нагорного Карабаха, оказались на передовой, но не на передовой войны, а захвата власти для своих хозяев.

Некоторым “героям” ролика уже предъявлены обвинения, среди них есть задержанные и арестованные”.

10 ноября граждане, возмущенные объявлением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, собрались у здания правительства, чтобы выразить свой протест. В это время группа людей ворвалась в здание правительства и повредила имущество.