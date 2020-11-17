Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана полностью соблюдается. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространило Минобороны Республики Арцах.

“Армия обороны возобновила свою нормальную деятельность, задействованы необходимые силы и средства для выполнения поставленных задач. На постоянных местах дислокации проводятся все плановые мероприятия. Процесс смены боевой смены и социальной защиты военнослужащих возвращается в нормальное русло”, - говорится в заявлении МО Республики Арцах.