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Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана полностью соблюдается

Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана полностью соблюдается

Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана полностью соблюдается. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространило Минобороны Республики Арцах.

“Армия обороны возобновила свою нормальную деятельность, задействованы необходимые силы и средства для выполнения поставленных задач. На постоянных местах дислокации проводятся все плановые мероприятия. Процесс смены боевой смены и социальной защиты военнослужащих возвращается в нормальное русло”, - говорится в заявлении МО Республики Арцах.


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