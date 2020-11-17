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По предложению фракции ”Мой шаг” на заседании НС объявлен 20-минутный перерыв

По предложению фракции ”Мой шаг” на заседании НС объявлен 20-минутный перерыв

Фракция НС “Мой шаг” на заседании НС предложила объявить 20-минутный перерыв.

Как передает «Арменпресс», руководитель фракции Лилит Макунц отметила, что в таких условиях накала страстей в зале заседаний невозможно продолжать работу парламента.

“Я предлагаю объявить перерыв на 20 минут, успокоить страсти. В таком раздраженном состоянии невозможно продолжать работу. Я предлагаю всем нашим коллегам, вернутся в спокойное рабочее поле и продолжать дальше”, - заявила Макунц.

Фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, призывают к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства.


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