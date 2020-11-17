Пресс-секретарь премьер-министра Армении опровергает слухи об отставке Давида Тонояна
11:03, 17 Ноябрь, 2020
Слухи об освобождении от должности министра обороны Армении Давида Тонояна не соответствуют действительности. Об этом «Арменпресс» сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
“Эти слухи не соответствуют действительности”, - сообщила она.
Пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян, также в свою очередь, сообщила, что министр Давид Тоноян не писал заявления об отставке.
В прессе распространяются слухи о возможном увольнении министра обороны Давида Тонояна.
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