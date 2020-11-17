Майк Помпео назвал последние действия Турции агрессивными

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Европа должны работать совместно, чтобы отреагировать на действия Турции на Ближнем Востоке за последние месяцы. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “Reuters”, об этом госсекретарь США сказал в интервью, данном “Le Figaro”.

“Президент Франции Эммануэль Макрон и я согласны, что последние действия Турции были агрессивными”, - сказал Помпео, ссылаясь на поддержку Турции Азербайджану в вопросе карабахского конфликта, а также на действия этой страны в Ливии и Средиземноморье.

“Европа и США должны работать вместе, чтобы убедить Эрдогана в том, что такие действия не в интересах его народа”, - заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США также добавил, что активизация использования Турцией своего военного потенциала вызывает обеспокоенность.