Егиазар Варданян избран ректором НУАСА

Егиазар Варданян избран ректором Национального университета архитектуры и строительства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Национального университета архитектуры и строительства Армении Жасмен Вильян.

16 ноября 2020 года на заседании Совета попечителей Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА), прежде чем перейти к повестке дня, минутой молчания почтили память 20 студентов университета, пожертвовавших своей жизнью в войне во имя защиты Родины, а также и других погибших. На заседании Совета попечителей НУАСА обсуждался вопрос избрания ректора университета. “Принимая за основу условия процедуры выборов ректора, день выборов ректора университета был установлен 16 ноября”, - сказал на заседании председатель Совета попечителей Влад Асатрян.

На заседании закрытым тайным голосованием ректором Национального университета архитектуры и строительства Армении избран доктор технических наук, профессор, временно исполняющий обязанности ректора университета Егиазар Варданян.

Объявление о конкурсе на должность ректора университета в установленном порядке и в установленные сроки было размещено на сайте университета и в информационных средствах.