Прокуратура обжалует решение об освобождении Артура Ванецяна

Прокуратура Армении сообщает, что решение суда об отклонении ходатайства об аресте бывшего директора Службы национальной безопасности, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна принципиально противоречит аргументам, обоснованным материалами дела, и позиции прокуратуры. Об этом сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Также было отмечено, что Генпрокуратура подаст апелляцию.

Напомним, что ранее Судья суда общей юрисдикции города Еревана Марине Мелконян отклонила ходатайство ведущего производство органа об аресте бывшего директора Службы национальной безопасности, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна.

Артур Ванецян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.