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Участники митинга двинулись  к зданию генпрокуратуры

Участники митинга двинулись  к зданию генпрокуратуры

Участники инициированного представителями 16 парламентских и внепарламентских партий митинга, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, двинулись шествием к зданию генпрокуратуры. Как сообщает Арменпресс, участники митинга также планируют пойти к зданию министерства иностранных дел, где сделают заявление для дипломатов.


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