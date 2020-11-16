Участники митинга двинулись к зданию генпрокуратуры
Участники инициированного представителями 16 парламентских и внепарламентских партий митинга, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, двинулись шествием к зданию генпрокуратуры. Как сообщает Арменпресс, участники митинга также планируют пойти к зданию министерства иностранных дел, где сделают заявление для дипломатов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 20:27 Движение в Арцах разрешено только автодорогой Варденис-Сотк-Карвачар
- 19:57 Президент Армении принял группу депутатов фракции «Мой шаг»
- 19:54 Артур Ванецян не будет арестован
- 19:41 Участники митинга двинулись к зданию генпрокуратуры
- 19:23 Премьер-министр провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
- 19:15 Миротворческие силы РФ разминировали 1 км. дороги Степанакерт-Горис
- 18:55 В сопровождении российских миротворцев 725 беженцев вернулись в Нагорный Карабах
- 18:36 Группировка МЧС России прибыла в Степанакерт
- 18:10 Важно, чтобы мы были едины как нация и как государство: президент принял группу жителей Гадрута
- 18:01 Президенты РФ и Франции подчеркнули важность решения неотложных гуманитарных вопросов в НК
- 17:33 Вакцина компании Moderna против Covid-19 показала эффективность в почти 95%
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-20
- 17:21 Азиатские индексы - 16-11-20
- 17:18 Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом
- 17:13 Председатели творческих союзов Армении и Арцаха обратились к президенту РФ с открытом письмом
- 17:11 На площади Свободы стартовал инициированный представителями 16 партий митинг
- 17:00 Президент Румынии приедет в Молдавию после инаугурации Санду
- 16:40 Состояние здоровья Риты Саркисян крайне тяжелое
- 16:36 Пашинян видит необходимость продолжения деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 16:19 Школа № 2 Степанакерта частично функционирует: родители могут зарегистрировать детей
- 16:17 Путин назвал проблему наркотиков вызовом всему миру
- 16:06 Я принял решение об увольнении министра иностранных дел: Никол Пашинян
- 15:58 Обеспечение безопасности культурного наследия будет одним из важнейших пунктов переговоров
- 15:51 Зограб Мнацаканян подал в отставку
- 15:39 Пашинян уверяет, что за последние 5 лет позиция России по вопросу Арцаха не претерпела изменений
19:25, 11.11.2020
Просмотрели 5960 раз Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома
11:15, 09.11.2020
Просмотрели 4329 раз Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC
01:57, 10.11.2020
Просмотрели 4305 раз Главы Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении войны
02:34, 10.11.2020
Просмотрели 3694 раз Я согласился закончить войну на час раньше: Араик Арутюнян
00:53, 12.11.2020
Просмотрели 2864 раз Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении выступила с заявлением