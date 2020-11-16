Я принял решение об увольнении министра иностранных дел: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение об освобождении от должности министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал в ходе встречи с депутатами НС.

“Я принял решение об увольнении министра иностранных дел”, - сказал премьер.