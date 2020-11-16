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Я принял решение об увольнении министра иностранных дел: Никол Пашинян

Я принял решение об увольнении министра иностранных дел: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение об освобождении от должности министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал в ходе встречи с депутатами НС.

“Я принял решение об увольнении министра иностранных дел”, - сказал премьер.


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