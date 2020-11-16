Война могла бы завершиться и раньше - на тех же условиях: Пашинян

По словам премьер-министра Николая Пашиняна, война в Нагорном Карабахе могла быть прекращена и раньше, только при тех же условиях. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил в парламенте.

Он обратил внимание на дискурс, происходящий в политическом поле и среди общественности.

“Нас обвиняют в двух вещах. В том, что переговорный процесс провалился и в сдаче земель. Другими словами, нас обвиняют в том, что мы не предотвратили войну и сдали территории”, - сказал Пашинян.

Премьер также сказал, что правительство обвиняют и в другом, почему они не сдали территории раньше, чтобы войну можно было предотвратить и скорее остановить? Война не могла закончиться раньше. Другими словами, война могла закончиться раньше на тех же условиях. Армия обороны, мы решили сражаться до тех пор, пока это имело смысл. Мы сделали свой выбор. Я не считаю, что мы сделали неправильный выбор, но мы не успели, не смогли сделать так, чтобы этот выбор был гарантирован, как бы мы ни понимали, что за 2.5 года многое было сделано”, - сказал Пашинян.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.

Анна Григорян