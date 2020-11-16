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 Для восстановления общественной солидарности необходимо исключение и осуждение насилия

 Для восстановления общественной солидарности необходимо исключение и осуждение насилия

В восстановлении общественной солидарности в Армении премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян придает важное значение исключению и осуждению насилия во внутриполитической жизни.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции “Мой шаг” Ованнеса Ованнисяна.

"Самым важным моментом в восстановлении общественной солидарности является исключение и осуждение насилия во внутриполитической сфере. Подстрекательство к насилию, особенно к вооруженному насилию, исключается инструментами правительства Армении”, - сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян отметил, что он ожидает заявления оппозиции, исключающего применение насилия и оружия в политических вопросах, отметив, что его политическая команда исключает применение насилия.


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