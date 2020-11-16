Я тот чиновник номер один, который несет ответственность за случившееся: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян ответственным за недавние события в Арцахе считает себя, но для того, чтобы нести эту ответственность в полной мере, ему необходимо разъяснить общественности все обстоятельства. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на онлайн-пресс-конференции.

“Нет сомнений в том, что я - тот чиновник номер один, ответственный за все случившееся. Я понимаю, что возможно эта формулировка резкая, но я встану перед судом нашего народа, но в этом случае люди должны суметь сделать выводы, они должны знать все обстоятельства дела. Нужно выслушать солдат, оппозицию, правительство. Все это неотъемлемая часть этого процесса. Думаю, важно понять, что произошло”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что произошло следующее. По состоянию на май 2018 года переговорный процесс перешагнул точку невозврата, когда, по сути, вопрос стоял в области территории против ничего. Никол Пашинян призвал обратить внимание на медиа-поле, тогда многие республиканцы прогнозировали, что будут трудности вокруг Арцаха, территории будут возвращены. “Есть три варианта. Либо эти люди - пророки, либо я, правительство, - заговорщики, либо они знали на тот момент, на какой точке остановился карабахский мирный процесс и до чего он дошел. Моя политика в этом контексте заключалась в следующем: попытаться не согласиться со всем этим, попытаться изменить логику. И, по сути, мы можем сказать, что, к сожалению, нам это не удалось, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда существовал международный консенсус в отношении передачи территорий Азербайджану без каких-либо предварительных условий. И мы, да, не могли изменить эту логику: возможно, мы неправильно оценили возможности изменения. С другой стороны, если мы неправильно оценили, что нам нужно делать, так что же надо было делать - смириться с этой реальностью? Я не мог с этим согласиться, я пытался усилить сопротивление Армении этому вопросу. Я постарался сделать все, чтобы значительно повысить уровень вооружения Вооруженных сил”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся обвинений, выдвинутых против него, отметив, что они противоречащие. С одной стороны, звучат обвинения в подписании документа о передаче территорий, с другой - в том, что это не было сделано раньше.

“Обвиняют и в сдаче территорий, и не в сдаче. Наша армия, наши вооруженные силы сопротивлялись до тех пор, пока был конкретный стратегический, тактический смысл. Нас обвиняют в потерях во время войны, нас обвиняют в том, что мы предприняли такие шаги, чтобы не допустить блокады 20 - 35 000 человек во избежание жертв. Я несу ответственность за все это, но для того, чтобы нести эту ответственность в полной мере, необходимо, чтобы общественности были разъяснены все обстоятельства”, - добавил Никол Пашинян.