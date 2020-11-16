МО о предоставлении отпусков военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях

Министерство обороны Республики Армения распространило заявление, в котором коснулось многочисленных обращений родителей и членов семей военнослужащих относительно предоставления участникам боевых действий возможности отдохнуть. «Арменпресс» представляет заявление Минобороны Армении.

“Принимая во внимание многочисленные обращения родителей и членов семей военнослужащих в связи с предоставлением возможности отдыха участникам боевых действий, Минобороны Республики Армения уточняет.

Несмотря на прекращение огня, установленное в рамках трехстороннего заявления, части Вооруженных сил со всем своим личным составом продолжают выполнять свои задачи. Боевых действий уже нет, что позволяет дислоцировать личный состав в постоянных местах расположения воинских частей, а также в установленном порядке проводить необходимое лечение военнослужащих, имеющих проблемы со здоровьем.

Министерство обороны безусловно высоко оценивает самоотверженность и героические усилия бойцов армянской армии на протяжении всей войны. Уверяем, что после полной стабилизации обстановки будет сделано все возможное для предоставления отпусков военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Следует добавить, что в настоящее время ведется активная работа по реализации шагов, предусмотренных положениями трехстороннего заявления, предполагающих и территориальные решения, по изменению постоянных мест дислокации ряда воинских частей, по созданию на новом месте необходимой инфраструктуры, включая и жилые помещения для личного состава. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки”.