Будем готовиться к матчу с Северной Македонией с большим рвением и мечтами: Капарос

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос доволен работой наших футболистов в матче против Грузии.

“Хочу поблагодарить всех футболистов сборной Армении. Ребята проделали большую работу и прекрасно провели встречу. Наши футболисты показали, что у них есть много любви и мужества, чтобы защитить честь Армении. Каждую игру мы проводим лишь ради победы. Мы знали, что сегодня нам будет сложно, потому что сборная Грузии - очень сильная команда. Все команды группы имеют равные силы. Мы оказались в группе команд, обладающих равными возможностями. Мы будем готовиться к игре с Северной Македонией с большим рвением и мечтам. Команда Северной Македонии очень сильная, но мы постараемся сделать все, чтобы добиться успеха”, - передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение ФФА от Капароса.

В 5-м отборочном туре второй группы дивизиона “C” Футбольной лиги наций сборная Армении в гостях у Грузи одержала победу. Счет матч Грузия-Армения - 1:2. Сборная Армении в последнем туре сразится со сборной Северной Македонии. Игра состоится 18 ноября в 21:00 (ереванское время) на стадионе GSP в Никосии, столице Кипра. Эта встреча имеет решающее значение.