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Группировка МЧС России направлена в район Нагорного Карабаха

Группировка МЧС России направлена в район Нагорного Карабаха

Спецборт авиации МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МЧС РФ.

"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - заявил министр МЧС России Евгений Зиничев.

По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС России примет участие в оказании помощи населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. 

Также в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров МЧС России и 20 единиц техники. При необходимости оказания медицинской помощи местному населению ведомство готово направить аэромобильный госпиталь.


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