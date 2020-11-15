Артуру Ванецяну предъявлено обвинение

Артуру Ванецяну, бывшему директору Службы национальной безопасности и лидеру партии «Айреник», предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 35-305 (узурпация власти), ст. 35-300 Уголовного кодекса РА (подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля) и ст.235 (незаконное хранение оружия).

Как сообщает Арменпресс, об этом 15 ноября в беседе с журналистами заявила адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

Лусине Саакян считает содержание обвинения непонятным, отметив, что Ванецян не признает себя виновным.

Ранее Служба национальной безопасности сообщала, что житель Сюникской области Ашот Минасян незаконно хранил большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в одном из домов в Сисиане. Более того, в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября 2020 года, и сразу же после их окончания, указанное лицо с лидерами партий, действующих в Республике Армения, Арцахе, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками достигло следующей договоренности: используя в качестве оружия незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, захватить власть посредством насилия или опасных для жизни насильственных действий, в частности, незаконно лишить жизни государственного деятеля путем умышленного прекращения его полномочий на посту премьер-министра Республики Армения. Как этим, так и другим, не предусмотренным Конституцией способом взять на себя полномочия правительства, обсуждая даже возможную кандидатуру взамен премьер-министра. На основании всплывших по указанным пунктам подозрений был задержан ряд лиц, в том числе лидер партии «Айреник» Артур Ванецян и бывший депутат НС РА, лидер фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.