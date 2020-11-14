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Путин в беседе с Алиевым подчеркнул важность сохранения христианских памятников в Карабахе

Путин в беседе с Алиевым подчеркнул важность сохранения христианских памятников в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

“В ходе очередных телефонных контактов Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная.

В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трёхсторонним Заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона”.


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