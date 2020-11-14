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Проблемы с телефонной связью и интернетом в Арцахе решатся в ближайшее время

Проблемы с телефонной связью и интернетом в Арцахе решатся в ближайшее время

Проблемы, связанные со сферой связи в Арцахе, будут решены в ближайшее время.

 Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, во время войны противник также наносил целевые удары и по коммуникационной сфере Арцаха. 

«В этом направлении ведутся аварийно-восстановительные работы в Степанакерте и других регионах. В ближайшее время телефонная связь н интернет-соединение будет восстановлено», - говорится в сообщении.

Также ведутся работы по восстановлению систем жизнеобеспечения, водоснабжения и газоснабжения, поврежденных ракетными  ударами.


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