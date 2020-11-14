Из Еревана в Степанакерт отправились 11 автобусов с жителями Арцаха

С территории мэрии Еревана в столицу Арцаха Степанакерт направились 11 автобусов, в которых находятсяарцахцы, укрывавшиеся в Армении во время войны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетмэрия Еревана, напомнив о договоренности президента Республики АрцахАраика Арутюняна с мэром Еревана Айком Марутяном относительно этой акции.

В связи с дальнейшими перевозками действующий в Ереване оперативный штаб Республики Арцах сделает дополнительное заявление.

Перед зданием мэрии были жители Степанакерта и Мартуни, которые захотели вернуться в Арцах.

По итогам встречи президента Республики Арцах Араика Арутюняна с мэром Еревана АйкомМарутяном была достигнута договоренность о том, что с 13 ноября с территории, прилегающей к мэрии Еревана, в Степанакерт ежедневно будут отправлятьсяавтобусы с гражданами Арцаха, которые в эти дни вынуждены были спасаться в Ереване или в регионах Армении.