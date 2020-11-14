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Доход сектора связи в Армении снизился на 3,9%

Доход сектора связи в Армении снизился на 3,9%

Доход от сектора связи в Армении в январе-сентябре 2020 года составил 105 млрд 115,1 млн драмов (более 217 млн 90,2 тыс долларов США), что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили Арменпресс в Статистическом комитете РА, объем доходов, полученных от радиопрограмм и вещательной деятельности, снизился за 9 месяцев этого года на 3,3% - до 1 млрд 798,1 млн драмов, доходы в сфере телепрограмм и вещания снизились на 5,1%. и составили 8 млрд 129,1 млн драмов, а в сфере телекоммуникаций  снизились на 3,9% и составили 95 млрд 187,9 млн драмов.


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