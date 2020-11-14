Суарес и Кавани помогли сборной Уругвая обыграть команду Колумбии

Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Колумбии в третьем раунде отборочного турнира ЧМ-2022.

Как передает Арменпресс, в матче, состоявшемся на стадионе «Метрополитано» в Баранкилье, Уругвай отправил три безответных мяча в ворота сборной Колумбии. Среди игроков Уругвая отличились Кавани, Суарес и Нуньес. После этого раунда уругвайская команда занимает 4-е место в турнирной таблице. Лидирует Бразилия, Колумбия занимает 7 место.

Сборная Уругвая сыграет с Бразилией. Встреча состоится 18 ноября.