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Суарес и Кавани помогли сборной Уругвая обыграть команду Колумбии

Суарес и Кавани помогли сборной Уругвая обыграть команду Колумбии

Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Колумбии в третьем раунде отборочного турнира ЧМ-2022.

Как  передает Арменпресс, в матче, состоявшемся  на стадионе «Метрополитано» в Баранкилье, Уругвай отправил три безответных мяча в ворота сборной Колумбии. Среди игроков  Уругвая отличились Кавани, Суарес и Нуньес. После этого раунда уругвайская команда занимает 4-е место в турнирной таблице. Лидирует Бразилия, Колумбия занимает 7 место.

Сборная Уругвая сыграет с Бразилией. Встреча состоится 18 ноября.

 

 

 


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