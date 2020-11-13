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Парижская прокуратура начала предварительное расследование теракта в Ницце

Парижская прокуратура начала предварительное расследование теракта в Ницце

Парижская прокуратура по делам о терроризме начала в пятницу предварительное расследование по факту нападения вооруженного ножом мужчины в Ницце на людей, находившихся в церкви Нотр-Дам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры.

Расследование ведется по подозрению в совершении убийств и попыток убийств с террористическими целями.

Прокуратура также сообщает, что нападавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии и не был допрошен следователями. В его телефоне найдена фотография мужчины, убившего ранее в городе Конфлан-Сент-Онорин учителя Самуэля Пати за то, что он продемонстрировал детям во время урока карикатуры на пророка Мухаммеда. Также в телефоне было записано голосовое послание, в котором Франция называется "страной безбожников".

Там же фигурируют фотографии, связанные с деятельностью террористической группировки "Исламское государство".

 


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