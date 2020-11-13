Российские мусульмане объявили сбор средств для сирийских беженцев

Фонд "Закят" Духовного управления мусульман РФ открыл сбор средств на теплую одежду и обогреватели для сирийских беженцев в Ливане, говорится в сообщении на сайте организации.

"Фонд "Закят" объявил о сборе 1,6 миллиона рублей на приобретение теплой одежды, обогревателей, топлива и матрасов для сирийских беженцев", - говорится на сообщении.

По данным, которые приводят в управлении, в Ливане проживают около миллиона сирийских беженцев. "Их лагеря расположены на границе с Сирией – в районе, где часто идут дожди, а зимой - снегопады. Люди, в том числе и маленькие дети, вынуждены жить в катастрофических условиях: зачастую в палатках бывает очень грязно и холодно, а во время дождя все заливает водой. Особенно тяжело вдовам, матерям-одиночкам, инвалидам, пожилым и больным, которым срочно требуются медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство", - уточнили в организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в "Закят" сообщили, что на средства фонда в районе долины Бекаа в Ливане на границе с Сирией открыли школу на 250 человек. Также в ноябре около 1,5 тысяч сирийских беженцев получили от фонда теплую одежду, одеяла, продукты питания, а сироты - вещи первой необходимости.